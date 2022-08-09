Статус "банановой республики" получила Америка с легкой руки губернатора Флориды после обыска у Трампа

Рон Десантис возмутился произошедшим в резиденции экс-президента в Палм-Бич. По его мнению, действующая власть использует ФБР как средство давления на оппозицию.

Прошлой ночью Дональд Трамп сделал заявление: в его вилле Мар-а-Лаго в Палм-Бич штата Флорида был произведен обыск.

Экс-президент высказал мнение, что подобные действия имеют прямую связь с предстоящими в 2024 году выборами.

Трамп собирается участвовать в избирательной компании, претендуя вновь занять президентское кресло.

Губернатор Флориды так прокомментировал этот инцидент:

"Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с такими людьми, как Хантер Байден, обращаются, как с детскими перчатками. <...> Банановая республика"

По словам бывшего офицера разведки США Скотта Риттера, Трамп пользуется высоким авторитетом у американцев.

Это и стало настоящим поводом для проведения обысков в резиденции Мар-а-Лаго.

Байден же, как считает Риттер, воспринимается людьми как причина крайней нестабильности в стране.

Как указали свидетели, обыском виллы Дональда Трампа прошлой ночью занимались не менее 100 федеральных агентов.