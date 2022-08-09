Зеленский планирует посетить саммит G20, если там будет Путин
Советник главы Офиса президента Украины Михал Подоляк заявил о возможности посещения Владимиром Зеленским саммита G20, если там будет Владимир Путин.
9 августа официальный представитель администрации президента Украины Михаил Подоляк в своём интервью для BBC News Ukrainian назвал условие для участия Владимира Зеленского на предстоящем саммите «Большой двадцатки» на Бали.
Подоляк утверждает, что в случае посещения очередного саммита G20 лично Владимиром Путиным, глава киевского режима Владимир Зеленский прилетит в Индонезию для очного выступления на заседании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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