Зеленский планирует посетить саммит G20, если там будет Путин

Советник главы Офиса президента Украины Михал Подоляк заявил о возможности посещения Владимиром Зеленским саммита G20, если там будет Владимир Путин.

9 августа официальный представитель администрации президента Украины Михаил Подоляк в своём интервью для BBC News Ukrainian назвал условие для участия Владимира Зеленского на предстоящем саммите «Большой двадцатки» на Бали.

Подоляк утверждает, что в случае посещения очередного саммита G20 лично Владимиром Путиным, глава киевского режима Владимир Зеленский прилетит в Индонезию для очного выступления на заседании.