Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

Издание "РИА Новости" сообщает, что украинская сторона прекратила прокачку нефти из России в Чехию, Венгрию и Словакию.

9 августа информационное агентство "РИА Новости" сообщила, что украинское предприятие "Укртранснафта" в одностороннем порядке прекратила прокачку российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию. Остановка подачи нефти в эти страны произошла ещё 4 августа.

Российское предприятие "Транснефть" подтверждает, что Украина более не прокачивает нефть из РФ в Чехию, Словакию и Венгрию по южной ветке газопровода "Дружба".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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