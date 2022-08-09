Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
Издание "РИА Новости" сообщает, что украинская сторона прекратила прокачку нефти из России в Чехию, Венгрию и Словакию.
9 августа информационное агентство "РИА Новости" сообщила, что украинское предприятие "Укртранснафта" в одностороннем порядке прекратила прокачку российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию. Остановка подачи нефти в эти страны произошла ещё 4 августа.
Российское предприятие "Транснефть" подтверждает, что Украина более не прокачивает нефть из РФ в Чехию, Словакию и Венгрию по южной ветке газопровода "Дружба".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
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