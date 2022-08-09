Имение Дональда Трампа обыскала сотня сотрудников ФБР
Имение бывшего президента США во Флориде обыскало ФБР. В следственном мероприятии участвовало не менее ста сотрудников ФБР.
New York Post со ссылкой на одного из свидетелей сообщает о том, что в обыске имения бывшего президента США участвовало не менее сотни агентов ФБР.
"Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе", — сообщает один из источников издания.
New York Post опираясь не сведения своих источников предполагает, что федеральных агентов интересовали документы, которые Трамп мог вывести из Белого дома.
Однако ещё в феврале Washington Post после своего независимого расследования сообщил о том, что сотрудники Национального управления архивов изъяли из дома Дональда Трампа несколько ящиков с документами, вывезенными из резиденции президента США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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