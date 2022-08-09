«Транснефть»: Украина прекратила транзит российской нефти в ЕС по «Дружбе»

Компания "Транснефть" сообщает, что Украина в одностороннем порядке прекратила транзит российской нефти в европейские страны.

Во вторник пресс-служба российской компании "Транснефть" сообщила, что правительство Украины в одностороннем порядке прекратила прокачку нефти из России в страны Европы по трубопроводу "Дружба".

По данным "Транснефти", остановка транзита российской нефти через Украину произошла 4 августа и затронула такие государства как Чехия, Словакия и Венгрия.