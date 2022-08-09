Стивен Сигал побывал в СИЗО где содержатся украинские военнопленные

Американский актер Стивен Сигал побывал в СИЗО в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные.

Во вторник, 9 августа, американский актер и по совместительству специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал побывал в СИЗО в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Стивен прибыл в данный изолятор в ходе съемок своего документального фильма.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну".

Сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее, официальными представителями ДНР, сообщалось, что по изолятору в Еленовке со стороны Украины был совершен обстрел из американских РСЗО Himars. В ходе обстрела погибло 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.

Американский актёр Стивен Сигал ещё в 2016 году получил паспорт гражданина России. Паспорт вручил ему, сам президент РФ Владимир Путин.

В 2018 году Стивен Сигал был назначен специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Основные задачи, которые обозначили представители МИД РФ перед Сигалом, - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов, сообщает РБК.