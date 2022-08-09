Стивен Сигал посетил изолятор в Еленовке и снимет фильм о Донбассе
Глава ДНР Денис Пишулин сообщил, что американский актёр Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке и планирует снять фильм о Донбассе.
9 августа глава ДНР Денис Пишулин в своём Telegram-канале поделился с подписчиками информацией о том, что американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал прибыл в Еленовку, чтобы посетить атакованный бойцами ВСУ изолятор с украинскими военнопленными.
Пишулин утверждает, что Сигал посетил ДНР, чтобы воочию увидеть последствия украинских нападений на мирные города республик Донбасса и снять об этом фильм, который расскажет правду мировой общественности без контроля западной власти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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