Глава ДНР Денис Пишулин сообщил, что американский актёр Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке и планирует снять фильм о Донбассе.

9 августа глава ДНР Денис Пишулин в своём Telegram-канале поделился с подписчиками информацией о том, что американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал прибыл в Еленовку, чтобы посетить атакованный бойцами ВСУ изолятор с украинскими военнопленными.

Пишулин утверждает, что Сигал посетил ДНР, чтобы воочию увидеть последствия украинских нападений на мирные города республик Донбасса и снять об этом фильм, который расскажет правду мировой общественности без контроля западной власти.