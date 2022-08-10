Байден инициировал ратификацию членства в НАТО для Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден во вторник парафировал ратификацию Соединенными Штатами членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Две скандинавские страны будут «сильными, надежными и способными союзниками» для военного альянса, в котором доминируют США, заявил президент Байден во время церемонии подписания в Белом доме.

На прошлой неделе Сенат США подавляющим большинством голосов ратифицировал два протокола о присоединении Финляндии и Швеции к Атлантическому альянсу.

Все страны-члены НАТО должны ратифицировать эти протоколы, прежде чем членство двух стран вступит в силу.