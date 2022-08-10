Байден инициировал ратификацию членства в НАТО для Финляндии и Швеции
Президент США Джо Байден во вторник парафировал ратификацию Соединенными Штатами членства Швеции и Финляндии в НАТО.
Две скандинавские страны будут «сильными, надежными и способными союзниками» для военного альянса, в котором доминируют США, заявил президент Байден во время церемонии подписания в Белом доме.
На прошлой неделе Сенат США подавляющим большинством голосов ратифицировал два протокола о присоединении Финляндии и Швеции к Атлантическому альянсу.
Все страны-члены НАТО должны ратифицировать эти протоколы, прежде чем членство двух стран вступит в силу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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