США направят 100 групп ЧВК на Украину под предлогом разминирования
США поддерживают обезвреживание противопехотных мин в Украине, выделяя 89 миллионов долларов.
Средства предназначены для финансирования работы 100 групп по разминированию из неправительственных организаций или специализированных частных компаний, сообщил во вторник представитель Госдепартамента США.
Госдеп при этом обвинил российские войска в том, что после ухода с территории Украины в стиральных машинах, больничных койках и трупах, среди прочего, были оставлены многочисленные мины и мины-ловушки.
По цоенке экспертов, это лишь повод, чтобы легально направить иностранных наемников для участия в боевых действиях на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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