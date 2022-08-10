Минобороны РФ: российские военные ликвидировали пять пунктов управления ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило об успешной ликвидации пунктов управления полка «Хортица» и нацбатальона «Айдар».

10 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга российского оборонного ведомства заявил, что за последние сутки солдаты российской армии нейтрализовали пять пунктов управления ВСУ.

Конашенков отметил, что в высокоточными ударами ВС РФ были уничтожены командные пункты 46-й аэромобильной бригады в Андреевке, 56-й мотопехотной бригады в Николаеве, а также пункты 23-го отдельного мотопехотного нацбатальона «Хортица» в Кушугуме и 24-го отдельного штурмового нацбатальона «Айдар» в Новосёловке.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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