Вооружённые силы РФ уничтожили немецкую ЗСУ Gepard под Николаевом
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили поставленную ФРГ на Украину боевую машину Gepard в Новопавловке.
В среду, 10 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе ведомства сообщил об успешном уничтожении немецкой зенитной самоходной установки Gepard.
Конашенков подчеркнул, что боевая машина Gepard была поставлена Германией на Украину чтобы обеспечить боеспособность ВСУ в сражениях против России в ходе спецоперации на Донбассе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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