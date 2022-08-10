Вооружённые силы РФ уничтожили немецкую ЗСУ Gepard под Николаевом

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили поставленную ФРГ на Украину боевую машину Gepard в Новопавловке.

В среду, 10 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе ведомства сообщил об успешном уничтожении немецкой зенитной самоходной установки Gepard.

Конашенков подчеркнул, что боевая машина Gepard была поставлена Германией на Украину чтобы обеспечить боеспособность ВСУ в сражениях против России в ходе спецоперации на Донбассе.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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