Вооружённые силы РФ уничтожили немецкую ЗСУ Gepard под Николаевом

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили поставленную ФРГ на Украину боевую машину Gepard в Новопавловке.

В среду, 10 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе ведомства сообщил об успешном уничтожении немецкой зенитной самоходной установки Gepard.

Конашенков подчеркнул, что боевая машина Gepard была поставлена Германией на Украину чтобы обеспечить боеспособность ВСУ в сражениях против России в ходе спецоперации на Донбассе.