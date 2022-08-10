В Пентагоне изучили несколько видео с НЛО и рассказали, что это на самом деле
В этом году в Конгрессе США впервые за полвека обсуждали неопознанные летающие объекты. Специалисты из Пентагона рассказали о своих выводах по видео и «летающими тарелками».
Военная разведка изучила два таких сюжета. Оба они демонстрируют летающие объекты, похожие на НЛО, но в достаточно низком разрешении.
Первое видео снято пилотом самолета-истребителя FA-18 в 2019 году на западе Америки. На нем виден сферический объект. Из-за низкого качества объяснить изображение не удалось.
Второй сюжет показывает неподвижные треугольники зеленого цвета, их сняли на Атлантическом побережье США. В Пентагоне решили, что это обычные беспилотники.
Официальный представитель военно-морской разведки США Скотт Брей заявил, что в рассмотренных сюжетах нет признаков присутствия внеземных объектов.
На заседании в Конгрессе было заявлено, что фактических свидетельство о контакте землян с инопланетянами нет.
Вместе с тем Брей отметил, что материалы предоставляются общественности в ограниченном объеме из соображений государственной безопасности.
Он напомнил, что у американских военных имеется высококачественное оборудование для ведения видеосъемки, которые используется для составления отчетов о неопознанных летающих объектах.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Шахназаров заявил, что Вайкуле не вернётся в Россию из-за отсутствия концертов в эфире шоу Полный абзац
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Глава Института стран СНГ призвал Зеленского не болтать о возвращении Крыма
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России