В Пентагоне изучили несколько видео с НЛО и рассказали, что это на самом деле

В этом году в Конгрессе США впервые за полвека обсуждали неопознанные летающие объекты. Специалисты из Пентагона рассказали о своих выводах по видео и «летающими тарелками».

Военная разведка изучила два таких сюжета. Оба они демонстрируют летающие объекты, похожие на НЛО, но в достаточно низком разрешении.

Первое видео снято пилотом самолета-истребителя FA-18 в 2019 году на западе Америки. На нем виден сферический объект. Из-за низкого качества объяснить изображение не удалось.

Второй сюжет показывает неподвижные треугольники зеленого цвета, их сняли на Атлантическом побережье США. В Пентагоне решили, что это обычные беспилотники.

Официальный представитель военно-морской разведки США Скотт Брей заявил, что в рассмотренных сюжетах нет признаков присутствия внеземных объектов.

На заседании в Конгрессе было заявлено, что фактических свидетельство о контакте землян с инопланетянами нет.

Вместе с тем Брей отметил, что материалы предоставляются общественности в ограниченном объеме из соображений государственной безопасности.

Он напомнил, что у американских военных имеется высококачественное оборудование для ведения видеосъемки, которые используется для составления отчетов о неопознанных летающих объектах.