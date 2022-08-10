Глава Института стран СНГ призвал Зеленского не болтать о возвращении Крыма

Директор Института стран СНГ Сергей Горбачев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его не говорить о том, что Киев сможет вернуть Крым.

Директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев 10 августа прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Киев обязательно вернет Крым.

Горбачев сказал, что такие слова не являются для него новостью, ведь сразу после того, как Крым перешел под контроль России в 2014 году, официальные власти стали создавать программу по возвращению Крыма.

Оба президента Украины, которые руководили страной после Майдана, Петр Порошенко и Владимир Зеленский «бубнили» о том, что Крым является украинской землей.

Горбачев заявил, что Киев недостаточно заботился о Крыме и граждане полуострова сейчас располагаются в другом мире в плане мировосприятия.