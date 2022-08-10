Пишулин заявил об освобождении половины территории ДНР

Глава ДНР Пишулин заявил, что союзные войска освободили половину территории республики, ведутся бои за Соледар и Арёмовск.

10 августа глава ДНР Денис Пишулин в официальном пресс-релизе сообщил, что в ходе спецоперации силами союзных войск ВС РФ и Народной милиции ДНР были освобождены двести двадцать шесть населённых пунктов на карте республики Донбасса, что составляет половину от общей территории ДНР.

Пишулин отметил, что в настоящее время идут активные боевые действия в нескольких направлениях, силы РФ и ДНР ведут сражения за Соледар и Артёмовск, где освободительная операция осложнена большим количеством заминированных бойцами ВСУ объектов.