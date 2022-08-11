Глава комитета ГД Слуцкий заявил, что спецоперация на Украине уже прошла точку невозврата
СВО уже прошла точку невозврата, отметил в своем комментарии по ситуации на Украине глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.
«Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения», — заявил политик.
Член первой переговорной группы России и Украины при этом отметил, что Москва не оставляет надежды на решение конфликта мирным путем.
«Пока они (переговоры) заморожены. Мы готовы к их возобновлению. Но в сегодняшней ситуация позиция российской стороны будет гораздо жестче, чем была», — отметил Слуцкий.
Слуцкий отмечает, что киевский режим под внешним управлением Запада используется лишь с одной целью, для демонизации РФ в глазах мировой общественности. Сам по себе он не может принимать внятные решения по локализации конфликта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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