Глава комитета ГД Слуцкий заявил, что спецоперация на Украине уже прошла точку невозврата

СВО уже прошла точку невозврата, отметил в своем комментарии по ситуации на Украине глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

«Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения», — заявил политик.

Член первой переговорной группы России и Украины при этом отметил, что Москва не оставляет надежды на решение конфликта мирным путем.

«Пока они (переговоры) заморожены. Мы готовы к их возобновлению. Но в сегодняшней ситуация позиция российской стороны будет гораздо жестче, чем была», — отметил Слуцкий.

Слуцкий отмечает, что киевский режим под внешним управлением Запада используется лишь с одной целью, для демонизации РФ в глазах мировой общественности. Сам по себе он не может принимать внятные решения по локализации конфликта.