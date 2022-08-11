В России обнаружен новый штамм коронавируса «русский дельтакрон».
В Петербурге выявлен новый штамм вируса, которого ранее не было в других странах.
Новый вирус, обнаруженный в России, это гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". Ученый-генетик из США Дмитрий Прусс,комментируя ситуацию заявил, что опасность нового вируса ещё нужно изучить.
Вирус "дельта" впервые был выявлен в Индии и по состоянию на конец 2020 года был доминирующим в мире. В 2021 году его сменил "омикрон", появившийся в Латинской Америке. Вирус более заразный, но протекание болезни проходит менее остро.
По данным Роспотребнадзора большая часть выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции в стране это именно на "омикрон".
Опубликовано: Максим Алексеев
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