В России обнаружен новый штамм коронавируса «русский дельтакрон».

В Петербурге выявлен новый штамм вируса, которого ранее не было в других странах.

Новый вирус, обнаруженный в России, это гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". Ученый-генетик из США Дмитрий Прусс,комментируя ситуацию заявил, что опасность нового вируса ещё нужно изучить.

Вирус "дельта" впервые был выявлен в Индии и по состоянию на конец 2020 года был доминирующим в мире. В 2021 году его сменил "омикрон", появившийся в Латинской Америке. Вирус более заразный, но протекание болезни проходит менее остро.

По данным Роспотребнадзора большая часть выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции в стране это именно на "омикрон".