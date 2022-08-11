Населённые пункты в Курской области подверглись обстрелам ВСУ

КП: Лорак воссоединилась с бывшим мужем на отдыхе в Турции, оставив молодого любовника

Известная в России украинская исполнительница Ани Лорак прибыла отдохнуть в Турцию в компании своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу и их общей дочери.

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