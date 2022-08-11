Населённые пункты в Курской области подверглись обстрелам ВСУ
Под обстрел украинской армии попали посёлки Тёркино и Попово-Лежачи в Курской области.
В своём официальном Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ.
"В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки — Теркино, Попово-Лежачи", — сообщил чиновник.
В результате массированного обстрела получили ранения три пограничника. Военнослужащие госпитализированы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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