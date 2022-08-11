ООН расследует факты расовой дискриминации в США
Комитет по ликвидации расовой дискриминации изучает ситуацию в США, где растут требования о возмещении ущерба после столетий расизма, который Вашингтон признал «системным».
В течение двух дней этот комитет заслушает высокопоставленных американских чиновников, правозащитников и неправительственные организации, чтобы определить, соблюдает ли Вашингтон свои международные обязательства в борьбе с расовой дискриминацией.
Слушания, которые начнутся в четверг днем и продолжатся в пятницу, будут касаться широкого круга вопросов, в том числе убийств темнокожих граждан полицией и неравного доступа к образованию, жилью и здоровой окружающей среде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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