ООН расследует факты расовой дискриминации в США

Комитет по ликвидации расовой дискриминации изучает ситуацию в США, где растут требования о возмещении ущерба после столетий расизма, который Вашингтон признал «системным».

В течение двух дней этот комитет заслушает высокопоставленных американских чиновников, правозащитников и неправительственные организации, чтобы определить, соблюдает ли Вашингтон свои международные обязательства в борьбе с расовой дискриминацией.

Слушания, которые начнутся в четверг днем и продолжатся в пятницу, будут касаться широкого круга вопросов, в том числе убийств темнокожих граждан полицией и неравного доступа к образованию, жилью и здоровой окружающей среде.