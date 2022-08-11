МИД России: Швейцария не может представлять интересы Украины на переговорах с РФ

В министерстве иностранных дел убеждены в том, что присоединившись к антироссийским санкциям Швейцария потеряла статус нейтрального государства.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что присоединение Швейцарии к экономическим санкциям против России, лишило её статус нейтрального государства. По этой причине альпийская конфедерация представлять интересы Украины не может. 

"Мы предельно ясно заявили, что Швейцария, к сожалению утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", — сообщил чиновник.

Дипломатические отношения между РФ и Украиной были прекращены сразу после начала специальной операции. Швейцария согласилась представлять интересы Киева в переговорах с Москвой. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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