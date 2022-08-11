МО РФ: уничтожена половина личного состава 14-й и 66-й бригад ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении половины личного состава бригад, действующих в ДНР.

В сводке Министерства обороны Российской Федерации сообщается, что две украинские бригады понесли серьёзные потери.

"В результате активных действий союзников ликвидировано более 50% личного состава 14-й и 66-й бригад ВСУ, действующих на Артёмовском и Авдеевском направлениях", — говорится в сводке.

В Министерстве обороны РФ сообщают о подавлении 20 пунктов управления и уничтожении восьми складов с боеприпасами. Отмечаются многочисленные факты дезертирства военнослужащих ВСУ.