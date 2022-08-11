МО РФ: уничтожена половина личного состава 14-й и 66-й бригад ВСУ
Министерство обороны России сообщило об уничтожении половины личного состава бригад, действующих в ДНР.
В сводке Министерства обороны Российской Федерации сообщается, что две украинские бригады понесли серьёзные потери.
"В результате активных действий союзников ликвидировано более 50% личного состава 14-й и 66-й бригад ВСУ, действующих на Артёмовском и Авдеевском направлениях", — говорится в сводке.
В Министерстве обороны РФ сообщают о подавлении 20 пунктов управления и уничтожении восьми складов с боеприпасами. Отмечаются многочисленные факты дезертирства военнослужащих ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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МО РФ: уничтожена половина личного состава 14-й и 66-й бригад ВСУ
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