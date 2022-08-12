Колумбия возобновит диалог с партизанами ELN с помощью Кубы
Колумбийское правительство желает возобновить диалог с партизанами Армии национального освобождения (ELN) с помощью Кубы, заявил глава МИД Колумбии Альваро Лейва в четверг, 11 августа, в Гаване.
«Мы стремимся возобновить диалог с Национально-освободительной армией (ELN) на этой мирной земле, чтобы начать путь, предложенный президентом Густаво Петро для достижения мира», - заявил Альваро Лейва на пресс-конференции со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.
Последний указал, что Куба видит «возможность возобновить диалога с ELN», а Гавана выступит посредником в этом диалоге.
Колумбийская правительственная делегация прибыла на Кубу, чтобы оценить готовность ELN к миру, заявил ранее в тот же день президент Густаво Петро, выразив желание возобновить переговоры с партизанами.
Густаво Петро сообщил прессе, что уполномочил главу делегации Данило Руэду «установить контакт» с лидерами партизан, дислоцированных в Гаване с 2018 года, чтобы возобновить мирные переговоры, прерванные бывшим президентом Иваном Дуке. (2018-2022).
«Мы собираемся оценить наши возможности к диалогу, есть много слухов, коммюнике, деклараций в пользу перемирия, возможностей мира, но сейчас вопрос в том, правда ли это», — указал президент Колумбии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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