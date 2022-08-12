Колумбия возобновит диалог с партизанами ELN с помощью Кубы

Колумбийское правительство желает возобновить диалог с партизанами Армии национального освобождения (ELN) с помощью Кубы, заявил глава МИД Колумбии Альваро Лейва в четверг, 11 августа, в Гаване.

«Мы стремимся возобновить диалог с Национально-освободительной армией (ELN) на этой мирной земле, чтобы начать путь, предложенный президентом Густаво Петро для достижения мира», - заявил Альваро Лейва на пресс-конференции со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Последний указал, что Куба видит «возможность возобновить диалога с ELN», а Гавана выступит посредником в этом диалоге.

Колумбийская правительственная делегация прибыла на Кубу, чтобы оценить готовность ELN к миру, заявил ранее в тот же день президент Густаво Петро, выразив желание возобновить переговоры с партизанами.

Густаво Петро сообщил прессе, что уполномочил главу делегации Данило Руэду «установить контакт» с лидерами партизан, дислоцированных в Гаване с 2018 года, чтобы возобновить мирные переговоры, прерванные бывшим президентом Иваном Дуке. (2018-2022).

«Мы собираемся оценить наши возможности к диалогу, есть много слухов, коммюнике, деклараций в пользу перемирия, возможностей мира, но сейчас вопрос в том, правда ли это», — указал президент Колумбии.