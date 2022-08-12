Reuters: Минобороны Великобритании передало Украине РСЗО М270

От украинской стороны поступило подтверждение отправки от Великобритании реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

После согласования с США реэкспорта РСЗО М270, установки поступят на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Примечательно, что тип боеприпасов РСЗО, а также количество единиц реактивных систем не разглашаются ни одной из сторон.

О передаче британской стороной РСЗО М270 Вооруженным силам Украины стало известно еще в начале лета 2022 года. Однако для отправки вооружения Великобритания должна была получить одобрение США.

Вашингтон с одобрением реэкспорта не торопился, хотя и подтвердил приверженность помощи украинской стороне. Только сейчас стало известно, что Британия договорилась на отправку РСЗО М270 в Украину.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) уже участвовали в боевых действиях в Украине. Первая партия Установок с боеприпасами поступила еще в середине июля 2022 года. На данный момент Украина ожидает вторую партию.