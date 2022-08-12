Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тысяч единиц личного состава в боях под Соледаром.
В пятницу, 12 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил о критических потерях личного состава украинской 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Конашенков уточнил, что ВСУ потеряли свыше двух тысяч военнослужащих 14-й бригады, в результате чего оставшиеся бойцы дезертировали из-за потери обороноспособности в ходе сражений под Соледаром.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
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