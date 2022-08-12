Украинские войска потеряли 2 тысячи человек при наступлении войск РФ под Соледаром
На брифинге российского Минобороны сообщили о потерях ВСУ в боях на Донбассе.
Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что Вооруженные силы Украины понесли катастрофические потери в боях на Донбассе.
Так, по данным Минобороны России, 3-й батальон 66-й механизированной бригады лишился более половины личного состава.
Потери Вооруженных сил Украины при наступлении российской армии под Соледаром, отмечает Минобороны, составили до 2 тысяч человек.
"Более 2 тысяч человек потеряла 14-я механизированная бригада ВСУ при наступательных действиях союзных сил в районе Соледара", - говорится в сообщении.
28-я бригада украинской армии потеряла около 100 человек личного состава.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
ФАН: Водонаева не стала критиковать Лободу и Барских за исполнение песен на русском языке на концерте за рубежом
Экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева отказалась осуждать известных исполнителей Макса Барских и Светлану Лободу за пение на русском языке, о чём знаменитость и написала в своём микроблоге.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Reuters: китайские учения около Тайваня открыли для США возможность шпионажа
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Дмитрий Полянский: Совет безопасности ООН не поддержал версию Украины по Запорожской АЭС
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке