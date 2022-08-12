Украинские войска потеряли 2 тысячи человек при наступлении войск РФ под Соледаром

На брифинге российского Минобороны сообщили о потерях ВСУ в боях на Донбассе.

Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что Вооруженные силы Украины понесли катастрофические потери в боях на Донбассе.

Так, по данным Минобороны России, 3-й батальон 66-й механизированной бригады лишился более половины личного состава.

Потери Вооруженных сил Украины при наступлении российской армии под Соледаром, отмечает Минобороны, составили до 2 тысяч человек.

"Более 2 тысяч человек потеряла 14-я механизированная бригада ВСУ при наступательных действиях союзных сил в районе Соледара", - говорится в сообщении.

28-я бригада украинской армии потеряла около 100 человек личного состава.