ФБР изъяли в доме Дональда Трампа секретные документы о «президенте Франции»
Агенты ФБР обнаружили в апартаментах экс-президента США Дональда Трампа 11 документов под грифом «секретно».
В пятницу, 12 августа 2022 года, американская газета «Уолл-стрит джорнэл» заявила, что в результате обыска в доме бывшего президента США Дональда Трампа были найдены одиннадцать комплектов секретных документов.
Отмечается, что среди изъятых из имения Трампа во Флориде документов, были обнаружены записи о помиловании американского политика Роджера Стоуна, а также материалы о «президенте Франции» и другие официальные бумаги, которые могут храниться лишь в государственных учреждениях США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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