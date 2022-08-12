ФБР изъяли в доме Дональда Трампа секретные документы о «президенте Франции»

Агенты ФБР обнаружили в апартаментах экс-президента США Дональда Трампа 11 документов под грифом «секретно».

В пятницу, 12 августа 2022 года, американская газета «Уолл-стрит джорнэл» заявила, что в результате обыска в доме бывшего президента США Дональда Трампа были найдены одиннадцать комплектов секретных документов.

Отмечается, что среди изъятых из имения Трампа во Флориде документов, были обнаружены записи о помиловании американского политика Роджера Стоуна, а также материалы о «президенте Франции» и другие официальные бумаги, которые могут храниться лишь в государственных учреждениях США.