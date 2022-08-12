Индия раскритиковала Китай за блокирование санкций ООН в отношении боевиков
Индия раскритиковала решение Китая заблокировать введение санкций ООН, которых добиваются она и Соединенные Штаты.
Речь идет о заместителе главы «Джаиш-и-Мохаммад», базирующейся в Пакистане экстремистской группировки, которую ООН причислила к террористическая организациям.
Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что когда дело доходит до коллективной борьбы с терроризмом, международное сообщество не может выступить единым фронтом.
Абдул Рауф Азхар находится под санкциями США с декабря 2010 года за действия в интересах или от имени группы, известной как ДСР.
Индия утверждает, что Ажар был причастен к планированию и совершению многочисленных террористических атак, включая захват самолета Indian Airlines в 1999 году, нападение на парламент Индии в 2001 году и нападение на базу ВВС Индии в Патханкоте в 2016 году.
Сотрудник миссии Китая при ООН, не уполномоченный выступать публично, заявил в среду, что его страна отложила предложение о включении Азхара в список санкций, поскольку ей нужно больше времени для изучения дела.
В июне Китай приостановил внесение Абдула Рехмана Макки, заместителя главы другой пакистанской группировки, запрещенной ООН, «Лашкар-э-Тайба», в черный список ООН.
Макки находится под санкциями США с ноября 2010 года, и Индия утверждает, что он участвовал в сборе средств, вербовке и радикализации молодых людей с целью прибегнуть к насилию, а также планировании терактов, в том числе в Мумбаи в 2008 году.
Представитель Индии заявил в пятницу, что в отношении террористов не должно быть двойных стандартов. Между тем Пакистан заявляет, что объявил вне закона более 65 боевиков, в том числе «Джаиш-и-Мохаммад» и «Лашкар-и-Тайба».
Китай поддерживает прочные дружеские отношения с Пакистаном. Пекин финансирует мегапроекты на десятки миллиардов долларов в рамках китайско-пакистанского экономического коридора.
Опубликовано: Светлана Репина
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