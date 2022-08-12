Сербия отказалась вводить санкции против России
Президент Сербии Вучич заявил, что не будет вводить санкции против России столько, сколько сможет.
В пятницу, 12 августа 2022 года, президент Сербии Александр Вучич в своём интервью для Prva рассказал о своём отношении к санкционной политике Евросоюза в отношении Российской Федерации.
Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против РФ, однако не исключает возможность того, что после вступления Сербии в ЕС через полгода, он будет вынужден принять определённые требования европейских лидеров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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