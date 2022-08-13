Пьяные украинские дипломаты в Вене устроили ДТП и погоню с полицией

Украинские дипломаты в столице Австрии позволили себе разъезжать по городу подшофе, рассчитывая на иммунитет, но были задержаны полицией.

Теперь дело за Украиной, «сдадут» ли они своих дипломатов австрийским законам, задается вопросом издание «Кронен Цайтунг».

Не подозревая ничего плохого, четверо отдыхающих немцев ехали по центру Вны, когда возле городской ратуши им в «зад» въехала машина

Через несколько мгновений прибыла полиция. После чего водитель сбитого автомобиля дал газу. Как сообщалось, на кольцевой дороге произошла погоня, которая закончилась перед парламентом Австрии.

Офицеры остановили машину и с пистолетами наготове попросили троих пассажиров выйти. Однако сотрудничество было ограниченным.

«И неудивительно: как стало известно «Кроне» из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных дипломатах посольства Украины», - отмечает издание и приводит развязку:

«В то время как пассажир отказался от теста на алкоголь, у предполагаемого водителя (по словам пострадавших в аварии, они поменялись местами после аварии) намерили более 2 промилле. Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяный буйство останется юридически безнаказанным».