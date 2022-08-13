Рейтинговые агентства Fitch и S&P объявили о дефолте Украины
Рейтинговые агентства Fitch и S&P объявили, что Украина не способна выполнять свои обяхательства.
Fitch и S&P объявили о невыполнении Украиной своих обязательств перед иностранными кредиторами.
Это связано с тем, что украинское правительство договорилось об отсрочке на два года для погашения 20 миллиардов задолженности.
Однако, не смотря на то, что отсрочка была дана самими кредиторами, это сочли дефолтом.
Теперь рейтинг Украины понижен с уровня С (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт).
Рейтинговые агентства сочли текущие проблемы Украины равносильными дефолту.
Опубликовано: Николай Скира
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