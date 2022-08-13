Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
Издание Kronen Zeitung рассказало об украинских политиках, которые устроили пьяное ДПТ в Вене и погоню с полицией.
13 августа австрийское новостное агентство Kronen Zeitung сообщило, что в минувшую пятницу в Вене произошло ДТП с участием украинских дипломатов, которые на собственной машине врезались в авто туристов из Германии. Далее на место происшествия прибыла полиция, однако виновники ДТП уже скрылись.
После этого австрийские полицейские были вынуждены устроить погоню за пьяными украинцами, остановив их автомобиль с угрозой применения табельного оружия. Также известно, что пьяный водитель успел поменяться местами с пассажиром, однако это попало на камеры видеонаблюдения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
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