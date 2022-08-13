Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии

Издание Kronen Zeitung рассказало об украинских политиках, которые устроили пьяное ДПТ в Вене и погоню с полицией.

13 августа австрийское новостное агентство Kronen Zeitung сообщило, что в минувшую пятницу в Вене произошло ДТП с участием украинских дипломатов, которые на собственной машине врезались в авто туристов из Германии. Далее на место происшествия прибыла полиция, однако виновники ДТП уже скрылись.

После этого австрийские полицейские были вынуждены устроить погоню за пьяными украинцами, остановив их автомобиль с угрозой применения табельного оружия. Также известно, что пьяный водитель успел поменяться местами с пассажиром, однако это попало на камеры видеонаблюдения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 