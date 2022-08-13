Пленный солдат ВСУ отказался возвращаться в Украину по обмену

Российские журналисты взяли интервью у попавшего в плен украинского солдата, который сообщил, что не хочет возвращаться на Родину.

13 августа издание "РИА Новости" опубликовало фрагменты интервью с украинским военнопленным матросом Александром Жижиным, который сообщил, что категорически отказывается возвращаться в Украину по программе пленными, поскольку считает, что у его родины больше нет будущего.

По словам Жижина, когда он попал в плен к войскам России, то узнал о коррупции в правительстве Украины. Также Александр Жижин заявил, что командование ВСУ не считается с нуждами не только рядовых бойцов, но и представителей офицерского состава.