RTV: Словакия передаёт Украине истребители МиГ-29

Минобороны Словакии приняло решение о передаче собственных истребителей МиГ-29 Украине.

13 августа телеканал RTV со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя сообщил, что Словакия приняла решение о передаче собственных истребителей МиГ-29 вооружённым силам Украины. Ожидается, что передача данных самолётов Киеву может произойти уже в текущем месяце.

Примечательно, что Ярослав Надь не стал раскрывать количество боевых самолётов, которые Словакия хочет отправить в Украину, однако известно, что на балансе словацкой армии есть всего одиннадцать истребителей МиГ-29.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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