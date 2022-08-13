Рогов: ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Запорожской АЭС

Представитель временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские войска вновь обстреливают АЭС в Энергодаре.

Днём 13 августа глава совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины вновь начали интенсивно обстреливать город Энергодар, концентрируя свои удары в районе Запорожской атомной электростанции, что угрожает манифестацией новой техногенной катастрофы.

В социальных сетях также распространяется серия видеороликов, на которых видно, как напуганные жители Энергодара массово покидают город на фоне обстрелов Запорожской АЭС, провоцируя появление пробок на дорогах.