Рогов: ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Запорожской АЭС
Представитель временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские войска вновь обстреливают АЭС в Энергодаре.
Днём 13 августа глава совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины вновь начали интенсивно обстреливать город Энергодар, концентрируя свои удары в районе Запорожской атомной электростанции, что угрожает манифестацией новой техногенной катастрофы.
В социальных сетях также распространяется серия видеороликов, на которых видно, как напуганные жители Энергодара массово покидают город на фоне обстрелов Запорожской АЭС, провоцируя появление пробок на дорогах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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