При обыске в доме Трампа нашли компромат на президента Франции, который может быть полезен Путину
Бывший помощник Хиллари Клинтон Дженнифер Палмиери намекнула, что у бывшего президента Дональда Трампа есть компромат на президента Франции и что он может быть полезен президенту России.
Палмиери была директором по коммуникациям в предвыборной кампании Клинтон в 2016 году. Она опубликовала свой твит, не указывая имен бывших и действующих президентов.
Но Палмиери указала, что ломает голову, кто из мировых лидеров сочтет «Компромат» ценным для Макрона.
Во время рейда в Мар-а-Лаго, доме Трампа во Флориде, ФБР обнаружило четыре комплекта сверхсекретных документов и семь комплектов секретной информации согласно списку изъятых предметов.
Сообщается, что среди них была информация о президенте Франции. Нет никакой информации, почему эти документы находились у Трампа и что именно в них содержится.
Пальмиери в своем твите, по-видимому, предполагает, что эта информация является «компроматом» — смущающей или наносящей ущерб информацией, которая может быть использована для шантажа или дискредитации общественных деятелей.
Ранее Макрон поддерживал дипломатические отношения с Россией. Но Франция теперь считается «недружественной» страной, а Макрон и Путин не разговаривали по телефону уже два месяца.
Дональда Трампа обвиняли в сговоре с российским правительством, но никаких доказательств этому не нашлось.
Опубликовано: Светлана Репина
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