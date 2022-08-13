МИД Финляндии раскрыл механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто утверждает, что Хельсинки уже определили, как сократить количество выдаваемых россиянам виз.

13 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто дал интервью местному телеканалу& MTV3, где заявил, что отныне МИД его страны будет рассматривать заявки россиян на получение туристических виз в Финляндии лишь по понедельникам. В то же время со вторника по пятницу граждане РФ могут подавать документы на визу в Финляндии по другим важным причинам вроде поездки на похороны.

По словам Хаависты, данный механизм является полностью законным и позволяет Финляндии замедлить процесс рассмотрения документов россиян на визу, тем самым сократить количество российских туристов в своей стране.