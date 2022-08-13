Польша объявила награду в 200 тыс. евро за информацию об отравителе Одера

Министерство охраны окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания ожидает печальных последствий загрязнения Одера в Щецинской лагуне и последующей гибели рыбы.

Ожидается, что катастрофа достигнет устья Одера возле Щецина (Польша) уже вечером, в зависимости от ветра и текущих условий, говорится в заявлении министерства поздно вечером в пятницу. В течение субботы может пострадать и западно-поморская часть Щецинского залива.

Поэтому в качестве меры предосторожности Министерство Тилля Бакхауса (SPD) призвало жителей воздерживаться от ловли рыбы и забора воды из реки - независимо от целей использования. Ответственные органы Мекленбурга-Передней Померании в настоящее время готовят пробы воды и анализ рыбы.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, массовая смертность, по-видимому, была вызвана попаданием в реку химических отходов.

«Вполне вероятно, что в реку было сброшено огромное количество химических отходов, причем с полным осознанием рисков и последствий», — сказал Моравецкий в видеообращении, опубликованном в Facebook в пятницу.

Моравецкий подчеркнул, что все ответственные органы приведены в состояние повышенной готовности. Вода берется из реки каждый день, также задействованы ветеринарные и санитарные органы.

«Но самая важная задача сейчас — найти преступника, отравителя», - отметил Моравецкий. Это не обычное преступление, так как ущерб может остаться на долгие годы, продолжил глава правительства Польши. «Мы не успокоимся, пока виновные не будут строго наказаны», - сказал он.

Польша сегодня предложила вознаграждение за информацию, которая поможет изобличить и арестовать преступника. Полиция предложила сумму, эквивалентную 210 000 евро, заявил заместитель министра внутренних дел Марчин Васик в субботу в Гожуве-Велькопольском.

«Мы хотим найти и наказать виновных в экологическом преступлении, о котором здесь, вероятно, идет речь», — подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий.

