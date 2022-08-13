Польша объявила награду в 200 тыс. евро за информацию об отравителе Одера
Министерство охраны окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания ожидает печальных последствий загрязнения Одера в Щецинской лагуне и последующей гибели рыбы.
Ожидается, что катастрофа достигнет устья Одера возле Щецина (Польша) уже вечером, в зависимости от ветра и текущих условий, говорится в заявлении министерства поздно вечером в пятницу. В течение субботы может пострадать и западно-поморская часть Щецинского залива.
Поэтому в качестве меры предосторожности Министерство Тилля Бакхауса (SPD) призвало жителей воздерживаться от ловли рыбы и забора воды из реки - независимо от целей использования. Ответственные органы Мекленбурга-Передней Померании в настоящее время готовят пробы воды и анализ рыбы.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, массовая смертность, по-видимому, была вызвана попаданием в реку химических отходов.
«Вполне вероятно, что в реку было сброшено огромное количество химических отходов, причем с полным осознанием рисков и последствий», — сказал Моравецкий в видеообращении, опубликованном в Facebook в пятницу.
Моравецкий подчеркнул, что все ответственные органы приведены в состояние повышенной готовности. Вода берется из реки каждый день, также задействованы ветеринарные и санитарные органы.
«Но самая важная задача сейчас — найти преступника, отравителя», - отметил Моравецкий. Это не обычное преступление, так как ущерб может остаться на долгие годы, продолжил глава правительства Польши. «Мы не успокоимся, пока виновные не будут строго наказаны», - сказал он.
Польша сегодня предложила вознаграждение за информацию, которая поможет изобличить и арестовать преступника. Полиция предложила сумму, эквивалентную 210 000 евро, заявил заместитель министра внутренних дел Марчин Васик в субботу в Гожуве-Велькопольском.
«Мы хотим найти и наказать виновных в экологическом преступлении, о котором здесь, вероятно, идет речь», — подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий.
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Около 300 предстваителей экстренных служб с утра субботы продвинулись на 80 километров вдоль берега в районе Меркиш-Одерланд, собирая мертвую рыбу.
«Я рассчитываю на несколько тонн рыбы, которую мы выловим», — сказал представитель округа Томас Рубин.
На Одере в небольшом бранденбургском городке Лебус, недалеко от Франкфурта-на-Одере, распространился неприятный запах из-за разложения рыбы. Также можно увидеть птиц, уносящих мертвую рыбу.
Помощники были экипированы перчатками, резиновыми сапогами или вейдерсами. По словам Рубина, также использовались лодки. По его словам, рыбу утилизируют в мешках для мусора, которые были собраны в нескольких местах, а затем сложены в контейнеры.
По сообщению районной администрации, дохлую рыбу отправили на мусоросжигательный завод. Они будут утилизированы на объекте, утвержденном Государственным агентством по окружающей среде, сообщила пресс-секретарь округа Рамона Фишер. Инсинератор находится в Шведте на территории нефтеперерабатывающего завода PCK.
Акция должна продолжиться в понедельник, сообщила пресс-секретарь округа. В Укермарке ищут новых добровольцев.
Точная причина массового вымирания до сих пор неясна. Возможно сочетание нескольких факторов, таких как жара, недостаток кислорода и токсины, заявил в пятницу министр окружающей среды Бранденбурга Аксель Фогель.
По словам Фогеля, в Одере «значительно увеличилось количество солей». Это было «абсолютно нетипично», сказал он по телевидению RBB. Это может быть связано с гибелью рыбы. Термин «солевая нагрузка» относится к солям, растворенным в воде.
О высокой солености также сообщили из Польши. По словам министра окружающей среды Польши Анны Москвы, лабораторные анализы показали значительно более высокую концентрацию в Одере. Исследованные образцы были получены как из Польши, так и из Германии. По ее данным, в Польше все еще проводятся обширные токсикологические испытания. Результаты анализов из Германии не показали высокого уровня ртути, написала она в Twitter.
Об этом также сообщил глава природоохранной администрации округа Меркиш-Одерланд Грегор Бейер.
«Первые результаты стали известны со вчерашнего вечера. У нас пока нет официальной информации, но это указывает на массовое воздействие ртути как на фактор», — сказал Бейер в пятницу утром в эфире RBB Inforadio.
Защитники природы предполагают далеко идущие последствия для национального парка долины Нижнего Одера.
Опубликовано: Тарас Медведев
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