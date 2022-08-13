Зеленский: обстрелы ВСУ по Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой

Заместитель главы ГЭС в Новой Каховке Арсений Зеленский утверждает, что удары ВСУ по электростанции могут привести к техногенной аварии.

В субботу официальный представитель гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области Арсений Зеленский заявил, что удары ВСУ по Каховской ГЭС угрожают ядерной катастрофой не только Украине, но и всей Европе.

Дело в том, что Каховская ГЭС и Запорожская АЭС находятся в единой энергосистеме Украины, и ГЭС в Новой Каховке обеспечивает бесперебойную работу АЭС в Энергодаре.

Зеленский напомнил, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе, и в случае аварии на ней угроза затронет весь континент.