Зеленский: обстрелы ВСУ по Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой
Заместитель главы ГЭС в Новой Каховке Арсений Зеленский утверждает, что удары ВСУ по электростанции могут привести к техногенной аварии.
В субботу официальный представитель гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области Арсений Зеленский заявил, что удары ВСУ по Каховской ГЭС угрожают ядерной катастрофой не только Украине, но и всей Европе.
Дело в том, что Каховская ГЭС и Запорожская АЭС находятся в единой энергосистеме Украины, и ГЭС в Новой Каховке обеспечивает бесперебойную работу АЭС в Энергодаре.
Зеленский напомнил, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе, и в случае аварии на ней угроза затронет весь континент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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