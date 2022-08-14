Генштаб ВС Франции заявил, что из-за помощи Украине им уже нечем воевать

С проблемой, с которой уже столкнулись Бундесвер и ряд других армий ЕС, теперь сталкиваются и французские военные.

Le Monde получила информацию с закрытых парламентских слушаний, где о ситуации депутатов информировали высокопоставленные военные чиновники из Генштаба.

Генерала Тьерри Бюркар, глава Генштаба ВС Франции заявил, что «участие страны на протяжении последних 20 лет в асимметричных конфликтах за рубежом привело к компромиссам, сокращающим определенные возможности».

В свою очередь командующий ВМС республики адмирал Пьер Вандье подверг критике состояние флота, заявив, что он никогда не был таким малочисленным.

От лица военно-космических сил республики выступил Стефан Милле, который сообщил депутатам, что количество истребителей в ВВС Франции сократилось в три раза.

По оценке военных Франции необходимо срочно закупит современные средства ПВО, БПЛА и дальнобойную артиллерию.

Напомним, что Франция активно поставляет на Украину САУ CAESAR и боеприпасы к ним. По решению правительства на Украину было направлено 18 этих САУ, еще 32 ожидают поставки. Тогда, как в ВС Франции останется всего 26 орудий.

Армия ожидает закупки 32 новых экземпляров, но по мнению военных аналитиков, в войсках необходимо иметь 215 таких САУ, чтобы армия имела возможность участвовать в «конфликте высокой интенсивности».