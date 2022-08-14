NYT заявили, что Путин вызвал раздражение на Западе новым партнерством
Газета NYT заявила, что президент России Владимир Путин заставил Запад нервничать из-за нового сотрудничества.
Издание The New York Times сообщило, что сотрудничество глав России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не нравится западным странам.
По словам журналистов, союзники Турции по НАТО раздражены отношениями Анкары с Москвой, ведь это создает дыру в стене санкций, которую строит Запад.
Эрдоган не хочет ссориться с Путиным, ведь сотрудничество с ним очень выгодно для Турции, пишет The New York Times.
Ранее Турция не поддержала западные санкции и сообщила, что изучает возможность взаимодействия с российскими банками, которые попали под рестрикции.
Также Анкара не отказывается принимать платежи по кредитным картам, выпущенным в России.
Турция получает от России дешевые энергоносители и заключает с компаниями из РФ выгодные сделки.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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