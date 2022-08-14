NYT заявили, что Путин вызвал раздражение на Западе новым партнерством

Газета NYT заявила, что президент России Владимир Путин заставил Запад нервничать из-за нового сотрудничества.

Издание The New York Times сообщило, что сотрудничество глав России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не нравится западным странам.

По словам журналистов, союзники Турции по НАТО раздражены отношениями Анкары с Москвой, ведь это создает дыру в стене санкций, которую строит Запад.

Эрдоган не хочет ссориться с Путиным, ведь сотрудничество с ним очень выгодно для Турции, пишет The New York Times.

Ранее Турция не поддержала западные санкции и сообщила, что изучает возможность взаимодействия с российскими банками, которые попали под рестрикции.

Также Анкара не отказывается принимать платежи по кредитным картам, выпущенным в России.

Турция получает от России дешевые энергоносители и заключает с компаниями из РФ выгодные сделки.