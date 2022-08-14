Конгресс США может предъявить Трампу обвинение в государственной измене
Американский конгресс может провести экстренное заседание по вопросу Дональда Трампа.
Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа проверят по факту раскрытия им государственной тайны.
Конгресс намерен провести по вопросу Трампа и выяснить, был ли нанесен ущерб национальной безопасности из-за хранения им секретных документов.
"Конгресс США запросил срочный брифинг, на котором будет принято решение о том, нанес ли Дональд Трамп ущерб национальной безопасности, храня секретные документы в своем поместье во Флориде", - передают "Известия".
Ранее ФБР провело обыск в его имении во Флориде и обнаружило там документы о ядерном оружии.
Сам же Трамп заявил, что обыск был связан с его намерение баллотироваться на очередной президентский срок.
Опубликовано: Николай Скира
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