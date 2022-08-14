Польша объявила о прекращении выдачи виз гражданам России

Польше больше не будет выдавать шентгенские визы гражданам Российской Федерации.

Польское правительство приняло решение о введении новых санкций в отношении Российской Федерации.

Варшава решила прекратить выдавать визы россиянам, присоединившись тем самым к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании.

"Польша присоединяется в попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян", - заявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

При этом стоит отметить, что правительство Европейского Союза выступает против такого рода ограничений.

Так, ранее в Европарламенте заявили, что ЕС не будет на официальном уровне объявлять о запрете на выдачу виз россиянам.