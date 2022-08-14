Польша объявила о прекращении выдачи виз гражданам России
Польше больше не будет выдавать шентгенские визы гражданам Российской Федерации.
Польское правительство приняло решение о введении новых санкций в отношении Российской Федерации.
Варшава решила прекратить выдавать визы россиянам, присоединившись тем самым к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании.
"Польша присоединяется в попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян", - заявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.
При этом стоит отметить, что правительство Европейского Союза выступает против такого рода ограничений.
Так, ранее в Европарламенте заявили, что ЕС не будет на официальном уровне объявлять о запрете на выдачу виз россиянам.
Опубликовано: Николай Скира
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