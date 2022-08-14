Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Мария Захарова предупредила о прекращении отношений между Москвой и Вашингтоном в случае признания России террористическим государством.
14 августа сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова появилась в эфире телеканала "Россия 1", где публично заявила, что взаимоотношения между РФ и Соединёнными Штатами полностью прекратятся, если США в одностороннем порядке признает российское государство спонсором терроризма.
По словам Захаровой, американские политики неоднократно получали соответствующие предупреждения от своих российских коллег как в устной, так и в письменной форме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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