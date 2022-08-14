Судно с украинским зерном под эгидой ООН отправилось в Эфиопию
Это стало первой партией такого рода в рамках программы помощи странам, сталкивающимся с голодом.
Зафрахтованное Организацией Объединенных Наций судно с 23 000 тоннами украинского зерна, предназначенного для Эфиопии, отправилось в воскресенье из черноморского порта. Это стало первой партией такого рода в рамках программы помощи странам, сталкивающимся с голодом.
Судно Brave Commander под флагом Либерии вышло из украинского порта Южное, расположенного к востоку от Одессы. Оно планирует отправиться в Джибути, где зерно будет выгружено и отправлено в Эфиопию в рамках инициативы Всемирной продовольственной программы.
22 июля Украина и Россия достигли соглашения с Турцией о возобновлении поставок зерна из Черного моря, устраняя серьезные перебои в экспорте.
Эфиопия - одна из пяти стран, которые, по мнению ООН, находятся под угрозой голода.
“Потенциал есть. Зерно есть. Спрос существует во всем мире и, в частности, в этих странах, - заявила агентству Associated Press координатор ВПП в Украине Дениз Браун. - Итак, если звезды сошлись, мы очень, очень надеемся, что все участники этого соглашения объединятся в том, что действительно является проблемой для человечества. Так что сегодняшний день был очень позитивным”.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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