На Украине хотят внести Брежневу и Меладзе в «расстрельный» список

Хотя певица и ее муж-продюсер после начала спецоперации уехали из России, им это не помогло: на Украине их заклеймили предателями.

Украинская певица Анастасия Приходько считает, что Веру Брежневу и Константина Меладзе нужно наказать за все их выступления перед русскими после 2014-го года, сообщает Экспресс газета.

Приходько уверена: певицу и продюсера надо внести в «расстрельный» список. А также - отобрать у исполнительницы награды и всю недвижимость в Киеве.

Певица также заявила, что в черный список необходимо включить и других звезд, которые выступали в России после 2014 года. В частности, она настаивает на внесении туда Валерия Меладзе, Светланы Лободы и Ани Лорак.

Издание напоминает, что Вера Брежнева уехала из РФ после начала спецоперации. Певица не делала политических заявлений, а ее представитель уточнил, что исполнительница отправилась за границу в связи с несогласием с действиями Кремля.

Валерий Меладзе, которого также предлагают занести в "расстрельный" список, сделал заявление против спецоперации. Однако ему это не помогло: певец потерял большую часть русской аудитории, но и на Украине его, похоже, не ждут.