ВКС России уничтожили более 160 бойцов 63-й бригады ВСУ в Херсонской области
Минобороны РФ сообщило об уничтожении не менее 160 служащих двух батальонов 63-й бригады ВСУ в Херсонской области.
В понедельник, 15 августа 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны РФ доложил о ликвидации свыше 160 служащих 63-й бригады ВСУ.
Сообщается, что посредством нанесения высокоточного удара воздушно-космических сил России были уничтожены служащие 105-го и 107-го батальона 67-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Украины общей численностью не менее 160 человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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