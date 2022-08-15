Обозреватель The Guardian предупредил Украину о возможном ударе в спину от Запада
Журналист Саймон Тисдалл допустил возможность нанесения Западом удара в спину Украине этой зимой.
В понедельник, 15 августа 2022 года, журналист британской газеты «Гардиан» Саймон Тисдалл написал колонку, в которой поделился с читателями издательства своими размышлениями о возможно развитии событий на Украине и во всём мире в связи с приближением зимы и отсутствием ожидаемых Западом успехов ВСУ в ходе СВО.
Тисдалл убеждён, что после продолжительного увеличения цен и дефицита на Западе и ухудшения качества жизни, сопровождающегося ростом недовольства граждан, которые всё чаще заявляют о бессмысленности спонсирования киевского режима и введения очередных антироссийских санкций, Европейский союз и США могут попросту принудить Зеленского заключить мирное соглашение с Кремлём на российских условиях, нанеся тем самым удар в спину Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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