Глава Крыма Аксёнов убеждён, что освобождённые после СВО регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции с Россией.

В понедельник, 15 августа 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал интервью телеканалу «Россия 24», где поделился со зрителями мыслями о том, каким видит будущее освобождённых регионов Украины после окончания спецоперации.

Аксёнов заявил, что в настоящее время в Херсонской, Запорожской областях Украины начался переходный период, схожий с крымскими путём по интеграции с Россией.

Он высказал свою уверенность в том, что пока ещё украинские регионы должны будут полностью повторить путь Крыма по включению освобождённых от гнёта киевского режима территорий в состав Российской Федерации.

Это необходимо для обеспечения мирной жизни населения.