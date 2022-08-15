Аксёнов заявил, что освобождённые регионы Украины пройдут крымский путь интеграции
Глава Крыма Аксёнов убеждён, что освобождённые после СВО регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции с Россией.
В понедельник, 15 августа 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал интервью телеканалу «Россия 24», где поделился со зрителями мыслями о том, каким видит будущее освобождённых регионов Украины после окончания спецоперации.
Аксёнов заявил, что в настоящее время в Херсонской, Запорожской областях Украины начался переходный период, схожий с крымскими путём по интеграции с Россией.
Он высказал свою уверенность в том, что пока ещё украинские регионы должны будут полностью повторить путь Крыма по включению освобождённых от гнёта киевского режима территорий в состав Российской Федерации.
Это необходимо для обеспечения мирной жизни населения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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