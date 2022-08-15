Во время взрыва в торговом центре в Ереване пропал гражданин России
Ранее армянские источники сообщали, что пожар, возникший на складе, хранившем пиротехнику в Ереване, тушили до полудня 15 августа.
По состоянию на 15:00 по мск пожар в торговом центре «Сурмалу» в Ереване удалось потушить, однако, остались небольшие очаги возгорания.
Напомним, в воскресенье на территории ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв и возник сильный пожар.
Предварительно причиной ЧП стало возгорание на складе пиротехники.
По сведениям МЧС Армении в результате происшествия пропали без вести 17 человек и среди них числится гражданин РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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