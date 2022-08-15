Во время взрыва в торговом центре в Ереване пропал гражданин России

Ранее армянские источники сообщали, что пожар, возникший на складе, хранившем пиротехнику в Ереване, тушили до полудня 15 августа.

По состоянию на 15:00 по мск пожар в торговом центре «Сурмалу» в Ереване удалось потушить, однако, остались небольшие очаги возгорания.

Напомним, в воскресенье на территории ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв и возник сильный пожар.

Предварительно причиной ЧП стало возгорание на складе пиротехники.

По сведениям МЧС Армении в результате происшествия пропали без вести 17 человек и среди них числится гражданин РФ.