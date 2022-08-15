Латвия, бывший член Советского Союза, граничащая с Россией, в ближайшем будущем может принять меры по ограничению использования русского языка на рабочих местах

Это может нанести потенциальный удар по президенту России Владимиру Путину, считает вице-премьер страны.

Янис Борданс, который также является министром юстиции Латвии, рассказал в своем интервью, которое было ротировано в субботу, что Министерство юстиции обдумывает вопрос над запретом двуязычия, также было отмечено, что русификация также несет за собой определенные последствия, которые слишком приблизили русских к латвийскому народу. А сейчас это лишнее.

О чем будет свидетельствовать новый закон? Теперь Латвия сможет отдалиться от России еще больше, в связи с последними событиями.

Также как было сказано, что они готовы отсечь часть своего прошлого как член огромного СССР, распад которого оставил более 25 миллионов этнических русских, живущих за пределами своей родной страны.

Закон об ограничении двуязычия уменьшит присутствие русского языка в публичной сфере Латвии. Борданс сказал Delfi, что “общество должно знать, что латышский язык следует использовать для деловых отношений, а также для общения на рабочем месте”.

Теперь никто на территории Латвии не сможет пользоваться русским языком ни по телефону, ни в живу, а русскоязычные кандидаты будут всегда в меньшинстве. Этим самым латыши наедятся выселить русских со своей земли.

Латвия, которая, в отличие от России, является членом как Европейского союза, так и НАТО, яростно критиковала вторжение Путина в Украину. Президент Латвии Эгилс Левитс резко осудил продолжающуюся войну России и остался активным сторонником Украины.