По указу президента в Беларуси появилось более 400 новых граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил гражданство республики для более 400 иностранных граждан.

В указе президента фигурирует цифра в 401человек, в том числе 86 несовершеннолетних, ставших теперь гражданами Республики Беларусь.

Свои первые белорусские удостоверения личности получил 341 украинец, как отмечает ТГ «Пул Первого» - это наши гости с Донбасса, причем речь идет о 39 семьях.

Еще 60 иностранных граждан теперь могу называть себя белорусами. География просителей очень обширна и напоминает карту бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Молдова, Литва.

Но вместе с тем белорусского гражданства добились граждане Турции, Сирии, Египта, Афганистана, Ирана и Пакистана.

За год белорусами таким образом стали 5 657 человек. Из них президент принял в гражданство 3 030 иностранцев. В остальных случаях решение принимали органы внутренних дел.