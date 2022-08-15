По указу президента в Беларуси появилось более 400 новых граждан
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил гражданство республики для более 400 иностранных граждан.
В указе президента фигурирует цифра в 401человек, в том числе 86 несовершеннолетних, ставших теперь гражданами Республики Беларусь.
Свои первые белорусские удостоверения личности получил 341 украинец, как отмечает ТГ «Пул Первого» - это наши гости с Донбасса, причем речь идет о 39 семьях.
Еще 60 иностранных граждан теперь могу называть себя белорусами. География просителей очень обширна и напоминает карту бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Молдова, Литва.
Но вместе с тем белорусского гражданства добились граждане Турции, Сирии, Египта, Афганистана, Ирана и Пакистана.
За год белорусами таким образом стали 5 657 человек. Из них президент принял в гражданство 3 030 иностранцев. В остальных случаях решение принимали органы внутренних дел.
Опубликовано: Тарас Медведев
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